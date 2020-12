Cambuur blijft winnen, ook zege De Graafschap

Gyliano van Velzen had Telstar in de 54e minuut op 1-0 gebracht, Jamie Jacobs maakte zeven minuten later met een intikker gelijk. Cambuur-doelman Sonny Stevens voorkwam daarna een tweede treffer van Telstar. Robert Mühren nam aan de andere kant een weggekopte bal meteen op de slof en schoot de winnende treffer binnen. Het was alweer de twaalfde goal voor de spits.

Ook De Graafschap won door een late treffer. De club uit Doetinchem, die de laatste twee competitieduels had verloren, troefde MVV in Maastricht met 3-2 af. Joeri Schroijen had de thuisploeg op 1-0 gezet en Ralf Seuntjens zorgde voor de gelijkmaker. In de tweede helft kwam De Graafschap op voorsprong via Jasper van Heertum en Schroijen maakte met zijn tweede treffer gelijk. Elmo Lieftink schoot de bezoekers alsnog naar de zege. De Graafschap staat door de zege derde met 31 punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie