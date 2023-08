Oranje Leeuwinnen tegen Zuid-Afrika in achtste finales WK

Vrijdag vliegen de Nederlandse voetballers naar Sydney, waar zij zondag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) aantreden tegen Zuid-Afrika voor een plek in de kwartfinales. Vorig jaar april speelde Oranje voor het laatst tegen de Afrikanen. Toen won Oranje de oefenwedstrijd met 5-1.

De Italianen kwamen al snel op voorsprong. Arianna Caruso benutte in de 11e minuut een strafschop. Na ruim half uur spelen was het weer gelijk na een knullig eigen doelpunt van de Italianen. Benedetta Orsi speelde de bal veel te hard terug op haar eigen keeper Francesca Durante die het tij niet meer kon keren en de bal in het doel zag verdwijnen: 1-1.

Lucia Di Guglielmo (links) troost Orsi na haar eigen doelpunt. Ⓒ ANP/HH

Na de rust hadden de Zuid-Afrikanen het betere van het spel. In de 67e minuut zette Hildah Magaia Zuid-Afrika op voorsprong na goed voorbereidend werk van Thembi Kgatlana: 2-1.

Nog geen tien minuten later was de stand weer gelijk. Het was opnieuw Caruso die het doelpunt voor haar rekening nam. Even was er twijfel of er sprake was van hands, maar het doelpunt werd minuten later alsnog goedgekeurd door de VAR.

In de hectische extra tijd, er was ruim een kwartier extra speeltijd bijgetrokken, was het Zuid-Afrika dat aan het langste eind trok. Kgatlana kroonde zich tot matchwinnaar: 3-2.

Zweden

In de andere wedstrijd in groep G versloeg koploper Zweden Argentinië met 2-0. Rebecka Blomqvist scoorde de eerste treffer. Elin Rubensson nam het tweede doelpunt voor haar rekening. Zij schoot raak vanaf elf meter.