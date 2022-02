Uiterst knappe zege Van Bronckhorst met Rangers in Dortmund

James Tavernier zette Rangers FC na ruim een half uur op voorsprong uit een strafschop en nog voor rust maakte Alfredo Morelos er 0-2 van. Kort na rust ging de ploeg van de Nederlandse trainer verder en werd het zelfs 0-3 via John Lundstram. Jude Bellingham deed snel wat terug, maar Dan-Axel Zagadou vergrootte enkele minuten later de marge onbedoeld weer tot drie door de bal in eigen doel te werken. Raphaël Guerreiro bracht Dortmund terug tot 2-4, maar daar bleef het bij.

Bij Dortmund stond Donyell Malen in de basis en hij werd halverwege de tweede helft gewisseld. De return in Glasgow is volgende week donderdag.

