Ruud Gullit: Oranje had tikkie nodig

Ruud Gullit Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN, AFP & GETTY IMAGES

Met corona op de loer duurt het nog wel even voordat alles op z’n plaats valt in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Premier League, vorige week bij het Nederlands elftal en komende week in de Champions League en Europa League. Het aftasten en wennen in dit nieuwe seizoen is zeker Arjen Robben slecht bekomen.