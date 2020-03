’Kuli’ slaat terug naar Nuis

„Als je op de 500 meter opent met 9,61 en heel gemakkelijk 34,6 op de klokken zet, moet je niet zomaar opgeven. Het is hier geen trainingswedstrijdje, maar een wereldkampioenschap. Dan knok je gewoon door. Ik had ook best na de eerste dag willen stoppen, zo slecht was het, maar ik ben ook doorgegaan”, aldus Nuis, die op de tweede WK-dag de 1000 meter op zijn naam bracht.

’Kuli’ kwam zondag met een antwoord op de aantijgingen van Nuis. „Ik respecteer mijn fans en verontschuldigde me bij de pers, en legde uit dat mijn weigering om aan dit kampioenschap te blijven deelnemen te wijten was aan objectieve redenen - mijn slechte gezondheid. Ik ben niet geïnteresseerd in de mening van Kjeld Nuis. Ik heb ook geen commentaar gegeven op zijn niet-deelname aan de NK Afstanden. Ik concentreerde me niet op het feit dat ik hem in Salt Lake City versloeg met een ernstige schouderblessure. Ik zoek liever dingen uit met rivalen op de baan”, vertelde Kulizhnikov, die niet naliet nog een extra sneer uit te delen.

„Ik hoop dat Kjeld de volgende keer de moed zal hebben om niet alleen commentaar te geven op Russische atleten, maar ook zijn falen durft te erkennen. Trouwens, ik feliciteer Kjeld van harte met zijn zevende plaats op de WK Sprint.”