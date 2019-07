VS in WK-finale, nu Oranje nog

In een aantrekkelijk duel kwamen de VS na tien minuten op voorsprong via Christen Press. Engeland deed wat terug via Ellen White die 9 minuten later voor de gelijkmaker (1-1) tekende. Uitgerekend op haar verjaardag scoorde Alex Morgan na 30 minuten haar zesde treffer van het toernooi. De eerste vijf had de blikvangster van de Amerikaanse ploeg in het allereerste groepsduel tegen Thailand gemaakt toen de VS met 13-0 wonnen.

Alex Morgan loopt juichend weg na de 2-1. Ⓒ BSR Agency

In de 67e minuut juichte heel Engeland voor de gelijkmaker van Ellen White (2-2), maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel. Dat was een kwestie van centimeters. Een kwartier later, na interventie van de VAR, kreeg de Britse ploeg een strafschop. Keepster Alyssa Naeher wist de zwakke inzet van aanvoerster Steph Houghton te pakken.

De Engelse aanvalster Ellen White tekent voor de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ AFP

In de finale speelt Verenigde Staten zondag in hetzelfde stadion tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Zweden. Die halve eindstrijd is woensdagavond, eveneens in Lyon (aanvang: 21.00 uur). De verliezer speelt zaterdag tegen Engeland in de strijd om WK-brons in Nice.