Daviscup-captain Haarhuis kijkt uit naar nieuw tennisfeest in Den Haag

„Het is jammer voor het publiek dat Auger-Aliassime en Shapovalov ontbreken, maar ik ben toch liever favoriet. En dat zij we”, zei Haarhuis dinsdag, kort na de training op het gravel van de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Blij is Haarhuis met de terugkeer van publiek, in de Daviscup een niet te onderschatten factor. „We missen wel wat studentenverenigingen, onze harde kern. Er zijn er veel skiën deze week. Maar de spelers kijken uit om weer voor fans te spelen. Sinds 2017 speelden we niet meer thuis. Destijds wonnen we in deze hal van Tsjechië. Dat was een waanzinnig tennisfeest.”

De winnaar van het duel tussen Nederland en Canada plaatst zich voor de Daviscup Finals, die in september worden gehouden.