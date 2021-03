Ajax kraakt code FC Groningen en is nu achttien wedstrijden op rij ongeslagen

Erik ten Hag in gesprek met Dusan Tadic en Davy Klaassen Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Alles wat Ajax op dit moment aanraakt, verandert in goud. Het elftal van Erik ten Hag steekt zo ver boven de rest van de Eredivisie uit dat het zich kan permitteren slordig te zijn. De zege (3-1) op FC Groningen kwam moeilijker tot stand dan nodig was en Ten Hag lief was. „We hadden veel sneller afstand moeten nemen”, zei de trainer. „Er waren genoeg kansen om een heel grote uitslag neer te zetten. In het strafschopgebied moeten we meedogenlozer zijn.”