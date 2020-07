Antonio na kwartet goals voor West Ham: ’Die gaat mee naar m’n mancave’

„Ik houd ervan om geschiedenis te schrijven. Ik was een van de laatste spelers die scoorde in ons oude stadion, ik maakte het eerste doelpunt in ons nieuwe stadion en nu ben ik de eerste speler van West Ham die vier goals maakt in de Premier League. Dit kan ik ook weer afvinken”, zei Antonio met een brede glimlach.

De 30-jarige Engelsman maakte alle doelpunten in de uitwedstrijd tegen Norwich City (0-4). „Mijn eerste was de mooiste. Maar m’n derde treffer, waardoor ik voor het eerst een hattrick maakte, was voor mij de belangrijkste”, aldus Antonio, die als beloning de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen.

Hij liet de bal signeren door zijn ploeggenoten. „Ik ben nu wel bang dat de jongens gaan proberen om die bal te stelen. Pas als ik ’m thuis in een doos heb gestopt, is deze bal veilig. Ik laat m’n shirt inlijsten en plaats die dan samen met de bal in mijn ’mancave’ in huis.”

De laatste speler die vier doelpunten in één wedstrijd maakte voor West Ham United was David Cross in 1981, toen de Premier League nog de First Division heette.

