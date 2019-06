Marokko met drie Eredivisie-krachten naar Afrika Cup

Hakim Ziyech (Ajax), Noussair Mazraoui (Ajax) en Oussama Idrissi mogen zich aankomende zomer melden in Egypte, waar dit jaar de Afrika Cup gehouden wordt.

De twee Ajacieden en de vleugelaanvaller van AZ zijn niet de enige spelers die bekend zijn met de Eredivisie. Renard heeft namelijk nog een aantal andere spelers, die in het verleden actief zijn geweest op het hoogste niveau in Nederland, opgenomen in zijn selectie: Karim el Ahmadi, Nordin Amrabat en Manuel da Costa.

Sofyan Amrabat, wel nog aanwezig bij het WK in Rusland, heeft geen uitnodiging gekregen van de bondscoach.

De Afrika Cup vindt van 21 juni tot en met 19 juli plaats in Egypte. Het is voor het eerst dat de Afrika Cup in de zomer worden gespeeld.