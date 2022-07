KNVB nog niet akkoord met overname NAC Breda

Al op 20 mei meldde NAC eindelijk dat de kogel door de kerk was. De raad van commissarissen ging akkoord met de verkoop aan het lokale consortium NAC=Breda. De KNVB is bijna twee maanden later dus nog niet akkoord en wil meer papierwerk zien.

Volgens NAC=Breda levert dat geen problemen op. „De aanlevering van deze documentatie vormt voor NAC=Breda géén probleem en zal dan ook op korte termijn plaatsvinden. Na aanlevering is de verwachting dat het akkoord snel volgt. Wanneer dit precies plaats zal vinden is lastig te zeggen. De bal ligt dan weer even bij de KNVB.”