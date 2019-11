Haase ondanks exit in Spanje: ’Hier word ik blij van’

De kopman won zijn beide singles, maar kon niet voorkomen dat Oranje in de groepsfase werd uitgeschakeld.

„Ik heb hier in Madrid twee spelers verslagen die hoog op de wereldranglijst staan en in die partijen heb ik steeds een hoog niveau gehaald. Ik heb ze écht verslagen en niets gekregen. Daar word ik blij van”, sprak Haase, die het jaar afsluit buiten de mondiale top-150. Hij staat nu 163e.

Haken en ogen

„De Davis Cup is nu klaar voor ons, maar dit concept heeft wel zijn haken en ogen. De sfeer tijdens de wedstrijden van Nederland was steeds geweldig, maar zoals tegen Kazachstan speel je wel voor heel weinig mensen.”

Captain Paul Haarhuis vond dat zijn ploeg meer had verdiend. „Zowel tegen Kazachstan als tegen Groot-Brittannië is er niets onze kant opgevallen”, aldus Haarhuis. „Als het was meegevallen, dan waren wij nu gewoon als poulewinnaar door naar de kwartfinales. Het was heel close op onze wedstrijddagen. Ik kan mijn spelers niets verwijten en ben trots op mijn jongens. Wij moeten nu even door de zure appel bijten.”

Bekijk ook: Oranje na tweede nederlaag uitgeschakeld op Davis Cup