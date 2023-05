Ook in Miami ingekorte drs-zones: teleurstelling bij Russell en Leclerc

Afgelopen zondag in Baku leidde de inkorting tot een race met vrij weinig inhaalacties, dit tot onvrede van onder anderen Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Op het nieuws dat de zones ook in Miami korter zijn hebben onder anderen George Russell en Charles Leclerc aangegeven het jammer te vinden dat dit is gebeurd zonder overleg met de coureurs.

In Baku was veel kritiek op het inkorten van een van de zones. De FIA heeft voor Miami ook besloten in te grijpen omdat het bij de race van vorig jaar te eenvoudig zou zijn geweest om in te halen.

De Grand Prix van Miami werd afgelopen seizoen voor het eerst verreden. Verstappen won vanaf plek 3 met bijna vier tellen voorsprong op Leclerc. Carlos Sainz completeerde het podium.