Sparta bewijst zichzelf en stadsgenoot goede dienst met zege op Vitesse

Bij een zege van Vitesse had de ploeg van trainer Dick Advocaat zondag met het mes op de keel de Klassieker moeten spelen. Dan had Feyenoord per se van Ajax moeten winnen om de strijd om de vierde plaats met nog twee speelronden te gaan niet al beslist te laten zijn. Nu is een overwinning op Ajax nog steeds heel welkom voor de Kuip-ploeg, want daarmee wordt de achterstand op nummer vier Vitesse teruggebracht tot twee punten en heeft Feyenoord nog alle kans op het startbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League, dat aan die plek is verbonden.

Niet voor het eerst dit seizoen haperde Vitesse op het moment, dat kon worden doorgestoten. Deze ploeg heeft moeite met de laatste stap zetten, bleek eerder, toen het elftal van Thomas Letsch de kans op de koppositie en de kans om de tweede plaats in te nemen niet wist te benutten.

Kwartet weer beschikbaar

Vitesse kon in de sterkste opstelling aantreden in Rotterdam-West. Het kwartet geschorste spelers (Rasmussen, Bazoer, Trondstad en Wittek) was weer beschikbaar en dat gold ook voor rechtsback Eli Dasa, die vorige week tegen PEC Zwolle had ontbroken door een schorsing.

Vitesse begon dominant, maar creëerde nauwelijks iets, terwijl Sparta op de counter wel gevaarlijk wist te worden. Gaandeweg de eerste helft wist de ploeg van trainer Henk Fraser ook steeds dominanter in het veldspel te worden. En de 1-0 voor de thuisploeg was op basis van het veldspel niet onverdiend te noemen. Op een mooie voorzet van Mario Engels kopte Bryan Smeets tussen twee Vitesse-verdedigers knap raak.

Armando Broja (links) met Aaron Meijers Ⓒ ANP/HH

Een beetje pech had Vitesse ook, want scheidsrechter Bas Nijhuis wuifde een mogelijke handssituatie in het strafschopgebied van Sparta resoluut weg, terwijl daar toch heel wat meer aan de hand was dan bij veel penalty’s die dit seizoen vanwege hands wél zijn toegekend. Met twee armen hoog boven het hoofd blokte Adil Auassar als een volleyballer de bal, die van een ploeggenoot kwam. Nijhuis vond het een ongelukkige situatie en geen bewuste handsbal, maar de onnatuurlijke houding van Auassar riep vraagtekens op.

Geweldige serie Sparta

Sparta voetbalde fris van de lever. De ploeg van Fraser is aan een geweldige serie bezig en heeft zes van de laatste acht duels gewonnen. Fraser, die bij Vitesse een grote status heeft als trainer die de ploeg naar de bekerwinst leidde, presteert weer geweldig met het beschikbare materiaal. Qua spelersbudget zou Sparta ergens onderin het rechterrijtje verwacht mogen worden, maar de Rotterdammers staan nu op een uiterst fraaie achtste plaats.

In de tweede helft had Sparta het wel moeilijk met een stevig aandringend Vitesse. Maar de Arnhemmers hebben al langer moeite om kansen uit te spelen en te scoren. De doelcijfers over de laatste zes competitieduels spreken wat dat betreft boekdelen (4 goals gemaakt en vijf goals tegengekregen). Het dichtst bij een goal kwam Riechedly Bazoer, maar zijn schot trof de lat.

De veelgeprezen defensieve kracht van Vitesse dit seizoen liet de ploeg in Spangen ook in de steek. Bij een corner van Sparta werd spits Lennart Thy volledig vrijgelaten en kopte de Duitser de 2-0 tegen het net. Het werd zelfs nog 3-0 voor Sparta dankzij invaller Emanuel Emegha, die een snelle counter afrondde. En daarmee werd het een pijnlijke avond voor Vitesse, dat gehoopt had zondag comfortabel achterover leunend te kunnen gaan kijken wat Feyenoord zou doen in de Klassieker, maar nu met meer stress voor de tv plaats zal nemen.