Mercedes steekt draak met ’Bottas 3.0’

In het filmpje is te zien hoe de 3.0 versie van de rijder zich met een baard tot aan zijn knieën voorbereid op zijn vierde seizoen als Mercedes-coureur. Zo signeert hij schoenen, traint hij in de sportschool en voert hij een test in de simulator uit. Niet altijd blijkt de baard een voordeel.

Bottas heeft een drukke week achter de rug. Zo was dagenlang op de fabriek aanwezig, vanwege meetings ter voorbereiding op het nieuwe seizoen en bovendien stond hij meermaals model voor film- en videocamera’s om op die manier sponsormateriaal te vergaren.

Op vrijdag zal Bottas, samen met teamgenoot Lewis Hamilton, de shake down van de nieuwe W11 voor zijn rekening nemen. Beide heren zullen op circuit van Silverstone enkele rondes rijden in de nieuwe Mercedes-bolide.

Bottas eindigde vorig seizoen als tweede in de WK-stand, achter Hamilton, die zijn zesde wereldtitel in de wacht sleepte. Max Verstappen besloot het kampioenschap als derde.