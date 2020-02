Weer goud voor Kirsten Wild op WK baanwielrennen

Wild en Pieters leidden vanaf het begin en bleven punten sprokkelen. De enige zorg was te voorkomen dat een ander koppel een ronde voorsprong zou nemen. Alleen de Françaises slaagden daar bijna in. Nederland sloot de wedstrijd over 30 kilometer met twaalf sprints af met 36 punten, het Franse koppel Clara Copponi en Marie Le Net werd tweede met 24 punten. Het brons was voor de Italiaansen Letizia Paternoster en Elisa Balsamo: 20 punten.

Het betekende het vijfde goud voor de Nederlandse baanploeg in Berlijn.