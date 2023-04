Burnley al vroeg zeker van promotie naar Premier League; Lang belangrijk voor Brugge

Ashley Barnes zette Burnley op voorsprong en Chuba Akpom maakte in de 48e minuut gelijk uit een strafschop. Connor Roberts nam halverwege de tweede helft het winnende doelpunt voor zijn rekening.

Burnley is met nog zeven wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door nummer 3 Luton Town, dat nog maar zes wedstrijden op het programma heeft staan. Burnley kwam op 87 punten, Luton Town heeft er 68. De nummers 1 en 2 van het Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League. Sheffield United staat tweede.

Burnley degradeerde vorig jaar naar het Championship. De club waar Wout Weghorst toen nog speelde, werd toen achttiende op het hoogste niveau.

Lang helpt Brugge met assist

In België is ondertussen de eerste degradant bekend. RFC Seraing zakt definitief naar het tweede niveau van België na een 2-0 nederlaag tegen Club Brugge.

Lang stond het 0-0, maar tien minuten na rust gaf Noa Lang een prima pass op Ferran Jutgla, die de openingstreffer maakte. Antonio Nusa zorgde in de slotfase nog voor de definitieve beslissing.

Door de zege steeg Club Brugge naar de vierde plek. Nummer 5 AA Gent heeft 1 punt minder. De vier beste ploegen strijden na het reguliere seizoen om de titel.

Hekkensluiter Seraing leed al de 23e nederlaag van het seizoen en kan geen vijftiende meer worden. De nummers 16, 17 en 18 degraderen.

RC Lens nadert Paris Saint-Germain in Ligue 1 tot op 3 punten

RC Lens is koploper Paris-Saint-Germain tot op 3 punten genaderd in de Franse competitie. De Franse club won thuis met 2-1 van RC Strasbourg en is op 63 punten gekomen. Titelverdediger PSG, dat zaterdag uit speelt tegen OGC Nice, heeft 66 punten.

Przemyslaw Frankowski opende in de 11e minuut de score voor Lens en Facundo Medina maakte er in de tweede helft 2-0 van. In de slotfase van de wedstrijd deed routinier Kevin Gameiro nog iets terug voor de club uit Straatsburg. Strasbourg-speler Habib Diallo kreeg in de extra tijd wegens protesteren nog twee gele kaarten en moest van het veld.

Voor RC Lens was het de vierde zege op rij in de competitie. PSG verloor de laatste twee wedstrijden in de Ligue 1.