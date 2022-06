Formule 1-top distantieert zich van uitspraken Bernie Ecclestone

De inmiddels 91-jarige Brit reageerde in gesprek met Good Morning Britain op zijn hechte relatie met de Russische president Vladimir Poetin. Ecclestone noemde hem een ’eersteklas persoon’ en stelde dat hij nog altijd een kogel voor Poetin zou opvangen. Ook zei Ecclestone dat de Oekraïense leider Zelensky beter met de ’redelijke’ Poetin in gesprek had kunnen gaan.

De huidige Formule 1-top distantieert zich van de uitspraken van de oud-baas. „De uitspraken van Bernie Ecclestone zijn zijn persoonlijke opvattingen en staan in groot contrast met onze positie en de moderne waarden van de sport”, zegt de Formule 1 in een kort statement.

Ecclestone komt zo nu en dan nog in het nieuws met opvallende uitspraken over de Formule 1. Eind mei werd hij in Brazilië nog staande gehouden, omdat hij op het vliegveld van São Paulo een pistool bij zich had.

De Formule 1-top besloot eerder deze week nog om drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet de toegang tot de paddock te ontzeggen, nadat eerdere uitspraken van de Braziliaan over Lewis Hamilton aan het licht kwamen. Komend weekeinde staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op het programma.