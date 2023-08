Rafael van der Vaart (40) na bizarre padelmarathon in Guinness Book of Records

De voormalig nummer 10 speelde in het Duitse Enge-Sande 48 uur lang een padeltoernooi - wel met pauzes - samen met 51 andere spelers. Eén van de recordvoorwaarden: er mocht maximaal tien minuten gepauzeerd worden tussen games voordat de volgende game begon. Wel was er maar één baan beschikbaar op het toernooi, dat 48 uur draaiende werd gehouden. ,,Soms moesten we om 2 uur ’s nachts spelen.”

Van der Vaart: ,,Pure inspanning, maar het was erg leuk. Toen het klaar was, voelde het als het winnen van de Champions League. Er is zoveel moeite in gestoken”, aldus de oud-Ajacied. Om te vervolgen: ,,Ik heb vaak pijn in mijn gewrichten, wat me erg irriteert. Maar padel is echt goed voor mijn lichaam.”

Volgend jaar staat het padelevent weer op het programma. ,,Dan ben ik er weer!”