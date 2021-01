Frenkie de Jong blij met besluit Ronald Koeman: ’Ik voel me nu veel comfortabeler’

„In de laatste paar wedstrijden speelde ik op een andere positie. Ik speel iets meer naar voren dan voorheen en de coach vraagt me om meer in de aanval te doen, waardoor ik me nu veel comfortabeler voel”, zei de 23-jarige De Jong.

„Ik voel me op dit moment heel goed en het team verbetert enorm. We hebben onze eerste drie wedstrijden van het jaar gewonnen en we spelen ook soepeler. Er waren veel veranderingen tijdens de zomer en daardoor kenden we een moeilijke start. Plus het feit dat we amper een voorbereiding hadden.”

Woensdag neemt FC Barcelona het op tegen Real Sociedad met als inzet een plek in de finale van de Spaanse Supercup. „Deze wedstrijd is belangrijk omdat Barça gewend is om voor grote wedstrijden te vechten”, aldus De Jong, die komende zondag zijn eerste prijs met Barcelona kan pakken.

„We hebben een mentaliteit waarbij we elke wedstrijd willen winnen, dus we zullen met het best mogelijke team spelen om de finale te halen.” Bij winst is in de eindstrijd Athletic Bilbao of Real Madrid de tegenstander.

FC Barcelona is in La Liga opgeklommen naar de derde plaats, achter Atlético Madrid en Real Madrid.