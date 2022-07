Mo Farah ’opgelucht’ door Britse steun na onthulling identiteit

Farah onthulde maandagavond, in een documentaire van de publieke omroep BBC die woensdag wordt uitgezonden, dat hij op 9-jarige leeftijd illegaal naar het Verenigd Koninkrijk werd gebracht. Hij verkreeg in 2000 de Britse nationaliteit, maar dus op basis van valse documenten. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet dinsdag echter weten dat Farah zijn Britse nationaliteit niet zal verliezen.

„Geen enkel kind wil in deze situatie zitten”, verklaarde Farah nog. „Men heeft de beslissing voor mij gemaakt. Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik in het Verenigd Koninkrijk heb gekregen en ik ben er trots op dat ik mijn land op deze manier heb kunnen vertegenwoordigen.”

In het verleden vertelde Farah dat hij met zijn ouders als vluchteling naar Groot-Brittannië kwam. Maar nu gaf de langeafstandloper dus toe dat zijn ouders nooit naar Europa gekomen zijn. Toen Farah vier jaar oud was, kwam zijn vader kwam om bij vuurgevechten in Somaliland, dat in 1991 de (nooit erkende) onafhankelijkheid uitriep. Zijn moeder en twee broers wonen nu nog op een boerderij in SomaliëToen Farah acht of negen was werd hij bij familie in Djibouti ondergebracht. Van daar werd hij door een vrouw die hij niet kende naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. Daar moest hij voor de kinderen van een gezin zorgen.