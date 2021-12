Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Letsch: ’We moeten on fire zijn, maar ook ons hoofd erbij houden’ Vitesse jaagt tegen NS Mura op historische overwintering in Europa

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Thomas Letsch beseft dat hij met Vitesse een historische prestatie neer kan zetten. Ⓒ HH/ANP

ARNHEM - Vitesse staat voor een historische voetbalavond. In de thuiswedstrijd tegen NS Mura in de Conference League kunnen de Arnhemmers voor het eerst in de clubgeschiedenis overwintering in Europa bewerkstelligen. Daarvoor zijn de Arnhemmers wel mede afhankelijk van wat Tottenham Hotspur laat zien in de thuiswedstrijd tegen Stade Rennais, dat al zeker is van groepswinst.