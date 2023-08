Déze Europese ploegen kunnen Ajax, FC Twente en AZ vanmiddag loten

Als geplaatste ploeg zal AZ bij uitschakeling van Santa Coloma uit Andorra in de play-off van de Conference League waarschijnlijk een minder zware tegenstander krijgen dan het ongeplaatste FC Twente, dat deze en volgende week in de derde voorronde van de Conference League de degens kruist met FC Riga uit Letland.

AZ treft bij uitschakeling van Santa Coloma een van de ploegen uit het onderstaande rijtje:

Lech Poznan (Pol) – FC Spartak Trnava (Slw)

FC Arouca (Por) – SK Brann (Noo)

Adana Demirspor (Tur) – NK Osijek (Kro)

Hibernian (Sch) – FC Luzern (Zwi)

FC Twente, dat donderdag tegen FC Riga Vak P moet leeg houden na de ongeregeldheden bij FC Twente-Hammarby IF, krijgt normaal gesproken een veel zwaardere tegenstander.

In het rijtje mogelijke tegenstanders staan hoog aangeschreven tegenstanders als Eintracht Frankfurt, dat twee seizoenen geleden de Europa League-finale won, de Turkse topclub Fenerbahce, waar sinds deze zomer Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Edin Dzeko voor actief zijn, maar ook voormalig FC Twente-speler Jayden Oosterwolde, en het Noorse FK Bodo/Glimt, dat twee seizoenen geleden in de Conference League AZ uitschakelde en tot de kwartfinales reikte.

De wedstrijden van de play-offs worden gespeeld op donderdag 24 augustus en donderdag 31 augustus en vanmiddag wordt vanaf 14:00 uur de definitieve loting voor de play-offronde verricht.

FC Twente treft bij uitschakeling van FC Riga een van de ploegen uit het onderstaande rijtje:

Eintracht Frankfurt (Dui)

Fenerbahce (Tur) – NK Maribor (Slv)

Omonia Nicosia (Cyp) – FC Midtjylland (Den)

FK Bodo/Glimt (Noo) – FC Pyunik (Arm)

PSV

Om 12.00 uur werd er geloot voor de play-off van de Champions League, waarin PSV hoopt uit te komen. De Brabanders spelen deze en volgende week in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz waar Kjell Scherpen (vorig seizoen keeper van Vitesse) onder de lat staat.

PSV neemt het, als het de play-offs haalt, op tegen Rangers FC of Servette FC.

Ajax

Om 13.00 uur staat de loting van de play-offs van de Europa League op het programma. Daarin is Ajax actief. Voor de Amsterdammers is het rijtje mogelijke tegenstanders wat omvangrijker. De lijst bestaat voornamelijk uit Oost-Europese of Scandinavische clubs, maar ook het Belgische RC Genk en het Zwitserse FC Lugano behoren tot de mogelijke tegenstanders.

Als Ajax de play-off niet overleeft, debuteren de Amsterdammers dit seizoen in de groepsfase van de Conference League, het toernooi waarin AZ vorig seizoen tot de halve finale reikte.

FC Astana (Kaz) – Ludogorets (Bul)

Zrinsjki Mostar (Bos) – Breidablik (IJs)

Qarabag (Azr) - HJK Helsinki (Fin)

Zalgiris Vilnius (Lit) - BK Häcken (Zwe)

BATE Borisov (Wit-Rusland) – Sheriff Tiraspol (Mol)

Olympiakos (Gri) - RC Genk (Bel)

Slavia Praag (Tsj) - Dnipro-1 (Oek)

FC Lugano (Zwi)