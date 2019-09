Boegbeeld haalt uit naar ’bange’ Bendsneyder

Hans Spaan over Bo Bendsneyder: „Er zit bij hem totaal geen progressie in!” Ⓒ DE TELEGRAAF

CASTRICUM - Hans Spaan is opgestapt bij NTS RW Racing GP, waar hij naast teameigenaar Roelof Waninge en teammanager Jarno Janssen één van de boegbeelden was. De 60-jarige Castricummer, die dit jaar nog in de schijnwerpers stond vanwege zijn TT-zege dertig jaar geleden, zet daarmee een punt achter een 38-jarige loopbaan in de Grand Prixwereld. Sinds 2011 was hij technisch manager bij het Nederlandse Moto2-team en de ’crew chief’ van coureur Bo Bendsneyder.