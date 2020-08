Olympique Lyon kan Ajax nog steeds dwarszitten

Als Lyon zou worden uitgeschakeld, dan zou Ajax zeker zijn van rechtstreekse plaatsing voor de poulefase van de Champions League. De Fransen hebben zich namelijk niet via de competitie geplaatst voor de Champions League en als zij het toernooi winnen, verdienen zij alsnog een ticket.

Lyon met Memphis Depay in de basis en Kenny Tete las invaller, verzekerde zich zaterdagavond ten koste van Manchester City van een plek in de halve finales van de Champions League. De Fransen waren in Lissabon met 3-1 te sterk voor de Engelse grootmacht.

In de halve eindstrijd neemt Lyon het op tegen Bayern München, dat vrijdagavond FC Barcelona met 8-2 declasseerde.