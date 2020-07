’Monnikenbestaan-plus’ voor wielerploeg Sunweb

De coureurs van Team Sunweb werken in het oogverblindende decor van de Oostenrijkse alpen een training af.

KÜHTAI - Niet in Zuid-Afrika of op Tenerife, maar in het oogverblindende decor van de Oostenrijkse alpen rond Kühtai werken de coureurs van Team Sunweb toe naar de hervatting van het wielerseizoen. Dat gebeurt nogal coronaproof. „Ons leven is al een monnikenbestaan, maar door alle extra maatregelen wordt het nu een monnikenbestaan-plus.”