Na sabbatical vol pieken en dalen terug op de mat Topjudoka Roy Meyer: ’Ik kon mijn hoofd nog maar net boven water houden’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Roy Meyer viert een overwinning. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het scheelde niet veel of Roy Meyer zou zijn leven als judoka hebben ingeruild voor een carrière als tv-presentator. Na een aantal maanden van bezinning, waarbij de 30-jarige Bredanaar ook pittige momenten kende, hakte hij de Gordiaanse knoop door: hij gaat nog één poging wagen om de Olympische Spelen te halen. Op de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Sofia (28 april-1 mei) komt de zwaargewicht voor het eerst sinds zijn bronzen WK-optreden in juni vorig jaar weer in actie op een titeltoernooi.