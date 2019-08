Berghuis met schrik vrij

De aanvaller leek maandag een enkelblessure te hebben opgelopen op de training maar liet even later via Instagram weten dat zijn fans zich geen zorgen hoeven te maken.

Berghuis ging schreeuwend naar de grond na een duel met Renato Tapia. Hij hinkte direct richting de kleedkamer. Even later liet de aanvaller via sociale media weten dat alles goed was en dat hij klaar is voor het duel van donderdag.

Trainer Jaap Stam kan nog geen beroep doen op de geblesseerde Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Bart Nieuwkoop, die maandag nog individueel trainden. Ook Sven van Beek is nog niet beschikbaar.