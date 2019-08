Cocu na zege: ’Goed voetbal, goede mentaliteit’

Tom Lawrence maakte beide doelpunten voor Derby County. Karlan Grant benutte een strafschop voor Huddersfield Town, dat vorig jaar nog in de Premier League speelde.

Doelman Kelle Roos en aanvaller Florian Jozefzoon hadden een basisplaats bij Derby County. Voor Huddersfield verschenen Terence Kongolo en Juninho Bacuna aan de aftrap.

,,Het is altijd belangrijk om te starten met een zege, zeker als je uit speelt”, aldus Cocu. ,,Het was een lastig duel, maar we hebben het geweldig gedaan.”

,,In de eerste helft speelden we erg goed voetbal. Het was een energiek duel en in de tweede helft vloeide de energie bij de spelers wat weg. Maar we hebben goed gevoetbald en een goede mentaliteit getoond.”

