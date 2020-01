Aanvoerster Balkestein-Grothues sneuvelt als basiskracht bij volleybalsters

Maret Balkestein-Grothues was jarenlang het cement tussen de stenen van de nationale ploeg Ⓒ Hollandse Hoogte

APELDOORN - Dat wordt even wennen voor de aanvoerster van de Nederlandse volleybalploeg. Maret Balkestein-Grothues zal niet in de basis staan wanneer Oranje dinsdagavond in Apeldoorn tegen Azerbeidzjan begint aan het olympisch kwalificatietoernooi. De nieuwe bondscoach Gianni Caprara kiest voor lengte en dus voor nieuwkomer Floortje Meijners (1.92 m). Balkestein (1.80 m.): „Daar heb ik mee te dealen. Maar ik moet zorgen dat ik er sta als ze me nodig hebben.”