Pijnlijke uitschakeling voor Van Gerwen als vijfvoudig winnaar van World Grand Prix

Mighty Mike werd zaterdagavond in de kwartfinale uitgeschakeld door Simon Whitlock. De Australiër won met 3-0.

Van Gerwen had vorig jaar de World Grand Prix voor de vijfde keer in zijn carrière gewonnen. Eerder lukte hem dat in 2012, 2014, 2016 en 2018. Maar opnieuw pieken in een ’even’ jaar is hem in 2020 dus niet gegeven. Net als in de tweede ronde van de World Matchplay in juli van dit jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Whitlock.

Van Gerwen gooide in de eerste set gemiddeld 108 en kwam uiteindelijk uit op een gemiddelde van 97, tegen 100 van Whitlock. De Australër was meedogenloos tegenover Van Gerwen. Alles wat de Nederlander liet liggen, strafte Whitlock af.

’Af laten weten’

„Dit zag ik even niet aankomen”, zei Van Gerwen na zijn nederlaag tegenover RTL7. „Ik gooide niet superslecht, maar ik moet hem in het begin van de wedstrijd veel meer pijn doen. Op de finishdubbels heb ik het met twee van de twaalf laten afweten. De openingsdubbels van Simon waren steeds goed, en elke keer daarna gooide hij ook een goede score. Het is natuurlijk altijd zuur als je verliest, maar hier leer ik weer van. Er is geen man overboord.”

Eerder op de avond zorgde Dirk van Duijvenbode wel voor een stukje Hollands glorie, door Gary Anderson uit te schakelen. Van Duijvenbode moet zondagavond afrekenen met Whitlock om in de finale te komen.