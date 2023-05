Premium Het beste van De Telegraaf

Club van Geoff Hurst, maar ook beruchte hooligans West Ham United in vijf bedrijven: pornokoning als voorzitter en grootste miskoop ooit

Tomas Soucek, Said Benrahma en Declan Rice behoren tot de smaakmakers bij West Ham United. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - In alles is West Ham United Football Club groot. In historie, in prestaties, in tradities en in financiële slagkracht. Maar The Hammers hebben ook een inktzwarte schaduwkant. De Londense club verklaard in vijf bedrijven, met speciale aandacht voor de grootste miskoop uit de Engelse voetbalgeschiedenis.