Hockeysters Bloemendaal halen met ’Kiwi’ derde buitenlandse international

Eerder werden de Argentijnse spits Majo Granatto (27) en Sonja Zimmerman (23), de captain van Duitsland, gestrikt door Bloemendaal. Met de komst van de speelsters die alle drie actief zullen zijn op het naderende WK in Nederland en Spanje (1-17 juli), lijkt de club een stevig signaal te willen afgegeven.

De afgelopen seizoenen streden de Bloemendaalse vrouwen, in tegenstelling tot de succesvolle mannenploeg, bijna onafgebroken tegen degradatie. Het komende seizoen mikt de club op een plek in het linker rijtje. „Met deze topspeelsters geeft Bloemendaal blijk van haar ambities met het eerste damesteam. We zijn een boel ervaring op topniveau rijker”, aldus Koen Hemmes, lid van de Commissie Tophockey Dames van Bloemendaal.

Voetbal en onderwaterhockey

De 24-jarige Lench maakte in 2021 in een testserie met Australië haar interlanddebuut voor de Black Sticks en kan als een laatbloeier worden bestempeld. Dat ’dankt’ de snelle middenvelder aan twee zware knieblessures die zij tussen haar zestiende en achttiende opliep.

Tyler Lench poseert in een Bloemendaal-shirt.

De blessures kostten Lench naar eigen zeggen ’drie á vier jaar’ om terug te keren op het hoogste niveau. Lench, geboren in Zuid-Afrika maar getogen in Auckland, dankt haar snelheid aan haar jaren als atlete. Ook staan voetbal, waterpolo en onderwaterhockey op haar sport-cv.

Commonwealth Games

De Nieuw-Zeelandse international zal zich waarschijnlijk later aansluiten bij de Bloemendaalse selectie, aangezien zij na het WK met de nationale selectie doorreist naar Birmingham. Daar staan tussen 28 juli en 8 augustus de Commonwealth Games op het programma. De Black Sticks verdedigen in Engeland de in 2018 aan de Australische Gold Coast gewonnen titel.

Voor de kersverse Bloemendaler gaat een grote wens in vervulling. „Ik heb altijd al in Nederland willen spelen. Ik kom niet alleen in een compleet nieuwe leefomgeving terecht, maar zal me ook aan de Hoofdklasse moeten aanpassen”, vertelt Lench, die in het nationale elftal de corner aan geeft. „In Nederland en Europa wordt er volgens een andere tactiek gespeeld, echt anders dan in Nieuw-Zeeland. Daar hoop ik een betere hockeyer van te worden.”