Premium Het beste van De Telegraaf

Extra Tijd Met Xandra Velzeboer: ’Ik wil met alles de beste zijn’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Xandra Velzeboer. Ⓒ Anne van der Woude

Xandra Velzeboer is dit weekeinde een van de Nederlandse toppers die in actie komen tijdens de wereldkampioenschappen shorttrack in Seoul. In ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, doet ze een paar verrassende ontboezemingen.