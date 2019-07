Gracenote: ’Tokio wordt succesvolste Spelen voor Nederland ooit’

Het bedrijf, toonaangevend in het verzamelen van cijfers en statistieken, denkt dat Oranje in Tokio een recordaantal van 34 medailles gaat winnen. Het betreft dertien keer goud, zeven keer zilver en veertien keer brons. De equipe zal met die verwachte oogst op de negende plaats komen in het medailleklassement.

Gracenote baseert zijn prognose, precies een jaar voor aanvang van Tokio 2020, op de behaalde resultaten van Nederlandse sporters op de belangrijkste kampioenschappen sinds de Zomerspelen van 2016 in Rio. Het bureau ziet vooral goud gloren bij het baanwielrennen, het wielrennen op de weg en het zeilen. Oranje zal ook minder afhankelijk zijn van een klein aantal toppers voor het behalen van de medailles.

Sydney 2000 staat nog altijd te boek als succesvolste Spelen voor Nederland met 25 medailles, waarvan 12 goud. De opbrengst in Rio 2016 was 19 plakken, waarvan 8 goud.

De Verenigde Staten staan bovenaan in de virtuele medaillespiegel van Gracenote met 126 plakken (51 goud - 34 zilver - 41 brons). China volgt met 81 medailles en gastland Japan zal zichzelf overtreffen met 67 medailles. Rusland is op de vierde plaats begroot met 65 medailles.

In Tokio zijn meer olympische medailles dan ooit te verdienen. Er zijn 339 onderdelen waarop goud, zilver en brons kan worden behaald. Ten opzichte van Rio 2016 zijn dat er 33 meer. Nog een opvallende wijziging is de toename van het aantal onderdelen voor vrouwelijke sporters. Er is bijna geen verschil meer tussen mannen en vrouwen, zodat het Internationaal Olympisch Comité kan pronken met nagenoeg gelijkheid tussen de seksen: 46 procent van de medaille-onderdelen in Tokio is voor vrouwen, 48 procent voor mannen. De overige 6 procent betreft gemengde ’events’.