Louis van Gaal won meteen eerste Clasico in Madrid

Louis van Gaal was meteen succesvol bij zijn eerste Clasico in Madrid. Ⓒ HH/ANP

FC Barcelona heeft diverse glorieuze zeges geboekt in Santiago Bernabeu, maar winnen ín Madrid is zowaar geen sinecure. Als coach moest Johan Cruijff zelfs zes jaar wachten op zijn eerste uitzege in El Clasico. Op 6 mei 1994 bracht Guillermo Amor in een tumultueuze Derbi de verlossing.