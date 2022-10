Van den Brom ziet lichtpuntje voor Ajax tegen Napoli

Met ADO Den Haag verpletterde hij 26 mei 2011 FC Groningen (5-1) in de play-offs om Europees voetbal. Drie dagen later werden zijn spelers en hij door de Groningers met dezelfde cijfers in de pan gehakt (5-1). In de noodzakelijke strafschoppenreeks plaatsten de Hagenaars zich alsnog voor de voorronde van de Europa League.

Door de ervaring die hij als trainer van ADO heeft gehad in de play-offs weet voormalig Ajax-speler Van den Brom voor welke moeilijke opdracht Napoli-coach Luciano Spalletti staat. „Het mag niet en het kan niet, maar het gebeurt toch geregeld dat na een ruime zege een tegenstander wordt onderschat. Spelers denken vanwege het eerdere grote krachtsverschil dat het wel goed komt en zetten onbewust een stapje minder, terwijl de opponent getergd is.”

Veel zal volgens hem afhangen van de beginfase. „Wat ik vanuit Polen meekrijg is, dat het vertrouwen van Ajax broos is. Komt Napoli snel op voorsprong, dan is de kans groot dat hun geweldige reeks wordt voortgezet. Maar als Ajax er een echte wedstrijd van weet te maken, zie ik zeker kansen, want laten we niet vergeten dat het elftal van Alfred óók veel kwaliteit herbergt. Ajax hoeft echt nog niet te wanhopen. Dat leren de statistieken”, aldus Van den Brom, die denkt dat het Ajax in de kaart kan spelen, als Napoli met een gewijzigd elftal aantreedt. „Het is een krankzinnig druk seizoen. Dit kan een moment zijn om andere spelers een kans te geven.”