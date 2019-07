Ajax en De Toekomst

Ton Boot Ⓒ De Telegraaf

De voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen bij de mannen zijn alweer volop aan de gang. Coach van het jaar Erik ten Hag heeft tot 2022 bijgetekend bij de landskampioen. Enigszins verrassend en moedig, omdat hij nu net als veel spelers had kunnen ’oogsten’ in het buitenland én Ajax flink in kwaliteit zal inleveren. Het wijst wel op een grote mate van vertrouwen tussen de clubleiding en de hoofdcoach, die samen toch een ongewis jaar tegemoet gaan.