PSV na moeizame start op stoom tegen Cambuur: 5-2

Er was ondanks de goede uitkomst wel het een en ander aan te merken op de prestatie van PSV. Zo was het opvallend hoeveel kansen SC Cambuur wist af te dwingen in Eindhoven. De Friezen kwamen op voorsprong, stonden bij de rust met 1-1 voor, kwamen na rust nog terug tot één doelpunt en misten daarnaast nog legio kansen.

Daarmee was het weerwerk van de hekkensluiter weer zeer behoorlijk, nadat SC Cambuur bij de thuiswedstrijd PSV veel pijn had gedaan met een 3-0 zege. „Die wedstrijd zit op je netvlies, want het is absoluut de slechtste die we gespeeld hebben. Dat wil je rechtzetten”, aldus Van Nistelrooy.

Hoewel PSV, dat nog zonder Luuk de Jong speelde, gewaarschuwd was door de uitwedstrijd begon de ploeg van Van Nistelrooy niet overtuigend aan de wedstrijd. Het tempo lag laag en het aanvalsspel verliep stroef, waarbij de slechte staat van de grasmat ook een factor is die meespeelt. PSV heeft eind januari nog een nieuwe grasmat erin laten leggen, maar de groene zoden zijn opnieuw niet best.

Remco Balk viert de 0-1 voor Cambuur. PSV’er Jarrad Branthwaite (links) baalt. Ⓒ ANP

Er was in de openingsfase één grote kans voor PSV, maar Joey Veerman ramde de bal in kansrijke positie recht op de vuisten van doelman Robbin Ruiter. Dat de concentratie niet optimaal was, bleek ook achterin. Patrick van Aanholt, die in zijn eerste weken toch een prima indruk heeft achtergelaten, verslikte zich in een bal, waardoor Remco Balk in kansrijke positie opdook. De FC Utrecht-huurling plaatste de bal bekeken in de hoek, waardoor PSV-doelman Joël Drommel kansloos was (0-1).

Meteen daarna kreeg SC Cambuur een enorme kans op de 0-2 na een slippertje van Jarrad Branthwaite. Weer was het Balk die kon scoren, maar Drommel, de vervanger van de geblesseerde Walter Benitez, wist de bal met de vingertoppen naast te werken.

Wakker geschud

PSV was wakker geschud door de sterke Cambuur-momenten en kwam snel langszij. De thuisploeg zette goed druk, waarbij Joey Veerman de bal veroverde op Mitchel Paulissen en Xavi Simons werd vrijgespeeld voor Cambuur-doelman Robbin Ruiter. De creatieve middenvelder maakte zijn twaalfde Eredivisiegoal van dit seizoen en is daarmee met Tasos Douvikas bovenaan het topscorersklassement gekomen.

PSV leek nog voor rust de leiding te nemen, maar de goal van Jarrad Branthwaite werd na een minutenlange interventie van de VAR en het naar het scherm roepen van scheidsrechter Jannick van der Laan afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Ibrahim Sangaré, terwijl de middenvelder niet in het gezichtsveld van Ruiter of een verdediger stond en de bal ook niet rakelings langs hem heen het doel inging.

Schwung

Na de 1-1 ruststand kwam PSV aan het begin van de tweede helft ook niet overtuigend voor de dag. Pas nadat Van Aanholt met een schot van buiten de zestien Ruiter had geklopt, kwam er wat meer schwung in het spel. Invaller Anwar El Ghazi zorgde snel voor de 3-1, maar SC Cambuur gaf zich niet zomaar gewonnen. Nadat Bjorn Johnsen een goede kans had gemist, kopte hij uit de daarop volgende corner raak, waardoor de marge weer één was. Uiteindelijk kon PSV de marge weer op twee brengen door een strafschop. Léon Bergsma smashte geheel onnodig de bal weg, waarna Fabio Silva voor de 4-2 zorgde vanaf de penaltystip. Het slotakkoord was voor El Ghazi, die doel trof met een afstandsschot na een flitsende aanval via Silva en Simons: 5-2.

Van Nistelrooy: eerste helft ’onacceptabel’

Van Nistelrooy was teleurgesteld over de eerste helft. „Hoe we aan deze wedstrijd begonnen, is onacceptabel”, zei de oud-spits. „Ze kunnen er zo drie maken. Het gaat om de energie en de ambitie waarmee je de kleedkamer uitkomt. Dit mag gewoon niet gebeuren, zeker niet in de fase van het seizoen waarin we zitten. We spelen voor belangrijke dingen.”

Van Nistelrooy denkt dat de zwakke eerste helft te maken kan hebben met onderschatting. „Dat zal het zijn, ja. Maar een mindere focus kunnen we ons niet veroorloven. Het gaat om de lichaamshouding die je uitstraalt op het veld. Na rust lieten we zien dat we prima kunnen voetballen. Ik beschouw dit als een incident.”

Xavi Simons haalde wel weer een hoog niveau. Van Nistelrooy: „Hij is toch het voorbeeld van hoe je het graag wil zien. Xavi is constant bezig, met de juiste focus, passie en energie.”