PSV-opponent Olympiakos gaat onderuit in Griekse klassieker

Al na zes minuten keek Olympiakos, zonder de van PSV gehuurde en geblesseerde Bruma, tegen een achterstand aan. Mauricio tekende op aangeven van Younousse Sankharé voor de vroege 1-0. De Fransman maakte in de tweede helft zelf de tweede goal voor Panathinaikos. In de slotfase deed Olympiakos nog wat terug via Youssef El Arabi. In de blessuretijd eindigden de bezoekers nog met tien man, na een tweede gele kaart voor Ousseynou Ba.

Ondanks dat het een clash met de aartsrivaal betrof, kon Olympiakos het zich permitteren niet met de sterkste opstelling te starten. Vanwege de grote voorsprong in de competitie, nu nog altijd veertien punten op Aris, kon het tegen een nederlaag aan lopen zonder dat de titel in daardoor in gevaar kwam.