’NAC Breda overgenomen door bouwondernemer’

Welk bedrag er met de overname gemoeid is, is niet bekend, maar wel is het duidelijk dat Vrolijk - die fervent NAC Breda-supporter is - grote plannen heeft met de club. Zo moet de begroting over vijf jaar zijn opschroefd naar een bedrag tussen de 18 en 20 miljoen euro.

Op die manier moet NAC Breda weer een stabiele middenmoter in de Eredivisie worden. Voor die tijd is het verlangen al dat de club binnen twee jaar terugkeert op het hoogste niveau van Nederland. Daarnaast wordt er ingezet op het scout en ontwikkelen van jonge talent.

De grootaandeelhouders van NAC waren al langere tijd op zoek naar een geïnteresseerde partij en vonden die uiteindelijk in Vrolijk. Hij heeft aangegeven de supporters en de sponsors nauw bij de club te willen betrekken.