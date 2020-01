Douwe de Vries Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - Als voorzitter van de atletencommissie van de internationale schaatsbond ISU vindt Douwe de Vries het hoog tijd dat de sporters hun stem laten horen over de toekomst van het langebaanschaatsen. Via een enquête onder álle World Cup-schaatsers brengt de Fries nu in kaart wat de mening is van de hoofdrolspelers over zaken als de kalender, het programma en de afstanden.