Feyenoord-trainer Arne Slot ziet dat veel bekritiseerde aanvaller progressie boekt Teken van leven van Alireza Jahanbakhsh na vormdip

Alireza Jahanbakhsh (m.) ontvangt de felicitaties van zijn ploeggenoten Bryan Linssen en Fredrik Aursnes. Ⓒ Orange Pictures

NIJMEGEN - Alireza Jahanbakhsh was afgelopen zomer een van de grote aankopen van Feyenoord, maar wist in tegenstelling tot andere nieuwkomers als Guus Til, Gernot Trauner, Fredrik Aursnes en Marcus Pedersen nog niet te overtuigen. Het was een teken aan de wand, dat Feyenoord vorige week met Patrik Walemark een versterking voor zijn positie binnenhaalde. Maar tegen zijn oude club NEC toonde de Iraniër beterschap en had hij met een verdiende strafschop en een goal een flink aandeel in de 1-4 zege.