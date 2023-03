OM schakelt speciale corruptietak in voor dossier FC Barcelona

De buitenkant van Camp Nou. Ⓒ ANP/HH

Het Spaanse Openbaar Ministerie gespecialiseerd in corruptiebestrijding gaat zich buigen over het onderzoek naar vermeende omkoping bij voetbalclub FC Barcelona. De zaak is overgedragen in opdracht van de procureur-generaal vanwege het uiterst gevoelige karakter en de mogelijke omvang van het schandaal.