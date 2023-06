Novak Djokovic niet bezig met pensioen: ’Waarom stoppen als ik nog grand slams win?’

Djokovic versloeg de Noor Casper Ruud in de finale in drie sets (7-6 (1) 6-3 7-5). Met de zege heeft hij er een meer dan de Spanjaard Rafael Nadal. De Zwitser Roger Federer kwam tot twintig grandslamtitels. Djokovic keek alvast vooruit naar de volgende kans. „Dit zijn de toernooien die het meeste tellen in de historie van onze sport. Ik verheug me al op Wimbledon”, zei de Serviër die het prestigieuze grastoernooi in Londen al zeven keer eerder op zijn naam schreef. Op maandag 3 juli begint Wimbledon, waar Djokovic zijn titel verdedigt.

Mocht het Djokovic lukken ook Wimbledon en de US Open te winnen, dan wordt hij de eerste tennisser sinds Rod Laver in 1969 die alle vier de grandslamtoernooien wint in een kalenderjaar. „Novak is de enige speler die een kalendergrandslam kan winnen”, zei zijn coach Goran Ivanisevic.

Terug aan de top

Djokovic is na zijn zege op Roland Garros ook weer de nummer 1 op de wereldranglijst. De 36-jarige Serviër passeerde de Spanjaard Carlos Alcaraz, die hij afgelopen vrijdag versloeg in de halve finale van het grandslamtoernooi in Parijs. Wesley Koolhof raakte na zijn uitschakeling in de kwartfinales de toppositie op de wereldranglijst voor dubbelspelers kwijt.

Djokovic stond op de derde plaats van de ATP-ranking vooraf aan Roland Garros. Hij stijgt twee plaatsen en leidt nu voor Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev. Casper Ruud bleef ondanks zijn finaleplaats in Parijs vierde.

Botic van de Zandschulp zakte drie plaatsen na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het Franse grandslamtoernooi. Nederlands beste tennisser staat nu op de 34e plaats. Tallon Griekspoor, die de tweede ronde bereikte in Parijs, klimt een plaats. Hij staat 38e.

Krajicek paseert Koolhof

Koolhof verloor de toppositie in de ranking voor dubbelspelers aan de Amerikaan Austin Krajicek. Die won met zijn dubbelpartner Ivan Dodig uit Kroatië Roland Garros en passeerde de 34-jarige Nederlander, die met zijn Britse partner Neal Skupski nu gedeeld tweede staat.

Jean-Julien Rojer zakte zeven plaatsen. De 41-jarige dubbelspecialist won vorig jaar in Parijs met zijn partner Marcelo Arévalo uit San Salvador, maar werd dit jaar in de kwartfinales uitgeschakeld en raakte daarom veel punten op de ranglijst kwijt.

Rus knalt omhoog

Arantxa Rus steeg door haar toernooizege in La Bisbal d'Empordà in Spanje 28 plaatsen op de wereldranglijst en staat nu 86e. De 32-jarige Westlandse wist na het behalen van de finale al dat ze weer in de top 100 zou komen te staan.

De WTA-ranking wordt aangevoerd door de Poolse Iga Swiatek die zaterdag voor de derde keer op rij Roland Garros won. Finaliste Karolina Muchova uit Tsjechië klom 27 plaatsen en staat nu 16e. De Spaanse Sara Sorribes Tormo steeg door het bereiken van de vierde ronde zelfs 50 plaatsen. Ze staat 82e.