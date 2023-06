Novak Djokovic niet bezig met pensioen: ’Waarom stoppen als ik nog grand slams win?’

Djokovic versloeg de Noor Casper Ruud in de finale in drie sets (7-6 (1) 6-3 7-5). Met de zege heeft hij er een meer dan de Spanjaard Rafael Nadal. De Zwitser Roger Federer kwam tot twintig grandslamtitels. Djokovic keek alvast vooruit naar de volgende kans. „Dit zijn de toernooien die het meeste tellen in de historie van onze sport. Ik verheug me al op Wimbledon”, zei de Serviër die het prestigieuze grastoernooi in Londen al zeven keer eerder op zijn naam schreef. Op maandag 3 juli begint Wimbledon, waar Djokovic zijn titel verdedigt.

Mocht het Djokovic lukken ook Wimbledon en de US Open te winnen, dan wordt hij de eerste tennisser sinds Rod Laver in 1969 die alle vier de grandslamtoernooien wint in een kalenderjaar. „Novak is de enige speler die een kalendergrandslam kan winnen”, zei zijn coach Goran Ivanisevic.