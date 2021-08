Spaanse kranten pakken fors uit met Real-bod van 160 miljoen euro op Kylian Mbappé

Hoewel de Fransman de voorpagina’s in Spanje siert, stelt de belangrijkste tegenhanger L’Equipe dat PSG niet van plan is om de 22-jarige aanvaller dit seizoen te laten vertrekken naar Madrid. Daarbij is 160 miljoen euro geen extreem hoog bod als je in ogenschouw neemt, dat de Parijzenaars drie jaar geleden 145 miljoen euro aftikten bij AS Monaco. Al moet daar direct bij worden aangetekend dat het contract van Mbappé komende zomer afloopt.

Volgens andere bronnen moet er nog flink wat bij worden gelegd om Paris Saint-Germain van gedachten te laten veranderen. 200 miljoen zou volgens de Franse topclub een passender bod zijn, al is dat zeker geen garantie voor een akkoord vanuit het Parc des Princes. L’Équipe denkt zelfs dat het mondiale transferrecord van 222 miljoen euro, dat Paris Saint-Germain zelf ooit neerlegde voor Neymar, verbroken zal moeten worden om Mbappé naar Santiago Bernabéu te halen.

Alle troeven op tafel

Het zou betekenen dat Real Madrid deze transferperiode al zijn troeven in één keer op tafel gooit. Deze zomer is het namelijk opvallend rustig bij de club. Alleen David Alaba kwam transfervrij binnen, iets dat al in het voorjaar duidelijk was geworden. Verder werden Raphaël Varane en Martin Ødegaard voor samen 75 miljoen euro verkocht.

Toch maakt de eventuele komst van Mbappé voor vele tientallen miljoenen de uitspraken die Real-voorzitter Florentino Pérez eerder dit jaar nog deed een stukje ongeloofwaardiger. De preses stelde in april nog dat het invoeren van de Super League nodig was vanwege de barre financiële positie van de topclubs. „De situatie is dramatisch. We moesten een oplossing vinden om uit deze verschrikkelijke situatie te komen.”

Overigens weet Paris Saint-Germain al hoe het door wil pakken. Cristiano Ronaldo zou dan bij Juventus moeten worden weggeplukt om daar te gaan spelen met zijn grote sportieve rivaal Messi.