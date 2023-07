Jonas Vingegaard kan het ’niet geloven’, Tadej Pogacar ’ontgoocheld’ na inzinking

„Natuurlijk zijn we superblij. Het is moeilijk te beschrijven. Ongelooflijk dat ik nu meer dan 7 minuten voorsprong heb”, zei Vingegaard na de zeventiende etappe in skioord Courchevel.

„De Tour is uiteraard nog niet voorbij. Tadej zal het blijven proberen. We zullen blijven vechten. We zijn nog niet in Parijs”, bleef de Deen voorzichtig. „Er kan van alles gebeuren. Ik kan vallen of een slechte dag hebben. Ook zaterdag is er nog een zware rit. We moeten gefocust blijven.” Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Pogacar, laat staan een andere renner, hem nog van zijn tweede Tourzege op rij kan afhouden.

Gekkenhuis

Pogacar was vroeg in de rit ten val gekomen. Vingegaard had het zien gebeuren. „Ik zat achter hem toen hij viel. Een andere renner reed tegen hem aan. Het is jammer voor hem, we hebben daarna niet versneld en er niet van geprofiteerd. Of hij er verder last van heeft gehad weet ik niet.”

Vingegaard moest kort onder de top van de Col de la Loze nog even met de voet naar de grond toen een auto tussen de vele toeschouwers op de weg tot stilstand was gekomen. „Het was een gekkenhuis. Het is mooi, zo veel publiek, maar het was ongelukkig dat dit gebeurde. Misschien kwam het omdat het een stuk was van 24 procent.”

De Tour is nog niet beslist, hield hij vol. „Maar we zitten in een goede positie en we mogen tevreden zijn over hoe het hele team presteerde.”

Zeeman opgelucht: deze voorsprong moet genoeg zijn voor Vingegaard

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma beseft dat de eindzege in de Tour de France voor zijn kopman Vingegaard zo goed als zeker binnen is. „We moeten nog wel naar Parijs, maar deze voorsprong moet genoeg zijn”, zei hij bij de NOS na de zeventiende etappe, waarin de Deen op de zware beklimming van de Col de la Loze vele minuten won op zijn Sloveense rivaal Tadej Pogacar.

„We konden wel zien dat Pogacar niet zo fris meer oogde, al kon dat nog toneelspel zijn, want hij werd dinsdag gewoon heel goed tweede in de tijdrit. Feit is dat Jonas hem heeft gekraakt en de Tour normaal gesproken heeft beslist”, zei Zeeman, die gek genoeg een dubbel gevoel overhield aan de uitslag. „Het is sneu voor hem dat hij zo breekt en ik vind het niet chique om nu te gaan juichen, want wij hebben superveel respect voor Tadej als wielrenner.”

Maar de vreugde overheerste. „Het is logisch dat we ongelooflijk blij zijn dat we er zo goed voor staan. We hebben er als ploeg heel veel energie in gestopt en er staat zo veel spanning op zo’n Tour, dat ik vooral ook heel opgelucht ben”, aldus Zeeman.

Kelderman bewondert Vingegaard en is trots op zijn hele ploeg

Kelderman zocht na de loodzware zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk meteen zijn kopman Jonas Vingegaard op aan de finish. Hij omhelsde de aanstaande winnaar van de Tour de France en genoot zichtbaar. „We leveren hier echt een teamprestatie”, zei de klimmer van Jumbo-Visma even later. „Als je ziet hoe we hier rijden en hoe sterk iedereen van ons is. Als we het dan zo afronden, dan geeft dat een geweldig gevoel.”

Vingegaard legde dinsdag tijdens een individuele tijdrit de basis voor een tweede Tourzege op rij. Maar in de zwaarste bergetappe gaf hij zijn concurrent Pogacar de genadeklap. De Deen finishte als vierde, met een voorsprong van bijna 6 minuten op de geknakte Pogacar. Vingegaard staat in het algemeen klassement nu ruim 7 minuten los van de Sloveen. De eindzege lijkt binnen als hij tot en met zondag op zijn fiets blijft zitten.

„Hier hebben we maanden naar toe gewerkt”, jubelde Kelderman bij de NOS. „Je brengt zoveel tijd met elkaar door tijdens die hoogtestages en zo. Je droomt dan dat Jonas de Tour wint. Als je dan ziet hoe hij hier rijdt en wat we als ploeg doen, dan is dat geweldig. We zijn er nog niet, maar we zijn aardig op weg.”

Kelderman fietste in de kopgroep, maar hield zijn benen stil toen hij hoorde dat Pogacar gelost was uit het uitgedunde peloton. „Ik kon de etappe niet winnen en wist meteen wat ik moest doen. Ik heb Vingegaard nog even zo goed als mogelijk geholpen. Dit was zo afgesproken. Tiesj Benoot moest eerst wachten en later ik.”

Ploegbaas ziet niet ’de Pogacar die we kennen’

Teammanager Mauro Gianetti van UAE Team Emirates legde zich woensdag neer bij de ’nederlaag’ die zijn renner Pogacar leed in de strijd om de eindzege in de Tour de France. De Sloveen verloor in de zwaarste etappe van dit jaar een kleine 6 minuten op klassementsleider Vingegaard, de Deen die zich mag opmaken voor zijn tweede Tourzege. „Dit was niet de Pogacar die we kennen”, sprak Gianetti.

De teambaas wilde graag onderstrepen dat een tweede plaats in de Tour nog altijd een „ongelooflijke prestatie” zou zijn. Pogacar heerste in het voorjaar, maar de tweevoudig Tourwinnaar (2020, 2021) liep een polsbreuk op bij een val in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. „Drie weken erna konden we ons echt nog niet voorstellen dat hij tot deze prestaties zou kunnen komen. Hij begon ook sterk in het openingsweekeinde in Bilbao en we dachten even dat hij helemaal terug was. Maar de realiteit is dat de tweede plaats voor hem in deze vorm het hoogst haalbare is.”

Gianetti sprak van een gecompliceerde dag voor zijn kopman, die vroeg in de rit onderuit was gegaan. „Ook niet goed voor zijn moraal natuurlijk. En Vingegaard is gewoon erg sterk, met een heel goede ploeg om zich heen. Je hoopt altijd dat het geel nog haalbaar is. Maar dan zou Vingegaard net zo’n slechte dag moeten hebben als Tadej vandaag. Dat ligt niet voor de hand.”

Pogacar zelf wist niet goed wat hem was overkomen. „Ik was compleet leeg aan de voet van de laatste beklimming”, zei hij voor de camera van France2. „Ik heb veel gegeten, maar dat was niet te merken in de benen. Ik ben heel ontgoocheld over vandaag, maar ik wil nog bijdragen aan een ritzege van onze ploeg. We gaan ook proberen de podiumplaats van Adam Yates (derde) vast te houden. Ik was bang dat ik mijn tweede plaats vandaag zou verspelen, maar ik kon rekenen op steun van mijn ploeggenoten.”