’Ik zal niet zeggen dat ik mezelf naar de streep moest slepen, maar...’ Opvallende onthulling Van der Poel na triomf in Ronde van België

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel wint met speels gemak de Ronde van België. Ⓒ Getty Images

BRUSSEL - Het blijft bizar hoe goed Mathieu van der Poel is als hij ergens zijn zinnen op heeft gezet. Het gaat natuurlijk ook weleens mis, zoals in 2021 tijdens de olympische mountainbikerace, of vorig jaar toen de Tour de France een volledige flop werd voor het wielerfenomeen. In de Ronde van België toonde hij, weliswaar niet tegen een kwalitatief heel sterk peloton, zijn klasse door de rest te degraderen tot figuranten. Om dan te onthullen dat hij vorig jaar niet altijd met frisse zin op de fiets zat. „Ik zal niet zeggen dat ik mezelf naar de streep moest slepen, maar...”