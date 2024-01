Feyenoord-spits Santiago Gimenez ook een ’hit’ op het witte doek

De supporters dragen hem op handen, hij werd de absolute topscorer van 2023 en in de zomer verwacht Feyenoord hem voor een recordbedrag te gaan verkopen. Samen met zijn verloofde Fer Serrano vormt hij een kleurrijk koppel in de Eredivisie, want de toekomstige mevrouw Gimenez doet kleurrijk verslag van al haar wedstrijdbezoeken.

In de documentaire, die vanaf vandaag te zien is op de eigen streamingdienst ONE van Feyenoord, geeft Gimenez een fraai inkijkje in zijn leven en krijgen we ook meer over zijn achtergrond te zien. De makers nemen ons mee naar Mexico, waar oud-coaches en bekenden voluit over hem vertellen. Ook is te zien hoe hij in zijn eerste maanden went aan Nederland en Rotterdam, hoe hij met verloofde Fer zijn weg vindt en hoe hij de banden met het thuisfront in Mexico warm houdt. Het stel treedt na de competitie in het huwelijk en dat zal ongetwijfeld ook allemaal weer worden vastgelegd. Tal van genodigden, Feyenoord-iconen en media waren woensdagavond uitgenodigd om de docu van de populairste speler in jaren bij Feyenoord te bekijken.

Net als grote buitenlandse clubs als Liverpool, Real Madrid en Juventus gaat Feyenoord zijn achterban, een paar miljoen man sterk in Nederland, via het eigen kanaal zeven dagen per week videoproducties, documentaires, wedstrijden en series aanbieden. Vanaf deze week kunnen supporters voor een euro per week (seizoenkaarthouders zelfs voor 60 cent per week), al meer dan dertig documentaires en series zien naast alle interviews, historische wedstrijden en het razendsnel kunnen terugkijken van competitieduels en Europese wedstrijden.